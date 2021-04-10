Avusturya'da korona önlemleri karşıtları polisle çatıştı

Başkentte ana tren istasyonu yakınlarındaki Schweizergarten parkında toplanan göstericiler, "(Başbakan Sebastian) Kurz gitmeli", "Aşı soykırımı durdurulsun" ve "Diktatörlüğe hayır" yazılı pankartlar açtı.

Göstericiler daha sonra şehrin en önemli çevre yolunu trafiğe kapatarak, yürüyüşe geçti.

Hükümet ve özellikle Başbakan Kurz karşıtı sloganlar atıldı

Emniyet güçleri, protestocuların belirli bir alanın dışına çıkmalarını engellemek için barikatlar kurdu. Barikatı aşmaya çalışan göstericiler polisle çatıştı.

Göstericiler, güvenlik güçlerine şişe ve benzeri cisimler atarken, polis de protestoculara göz yaşartıcı spreylerle karşılık verdi.

Kovid-19 önlemlerine uymayan kişilere cezai işlem uygulayan polis, şiddete başvuran çok sayıda göstericiyi de gözaltına aldı.

Gösteri nedeniyle şehrin bir kısmında trafik ciddi oranda aksarken, bir grup karşıt gösterici de salgını bahane ederek gösteri düzenleyen aşırı sağcı ve ırkçı grupları protesto etti.

AA