Avusturya'da Kovid-19 protestoları

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 40 binden fazla kişi sıkılaştırılan Covid-19 önlemlerini ve aşıyı zorunlu hale getirme planlarını protesto etti.

Vaka sayılarının artması üzerine Avusturya, Batı Avrupa'da sokağa çıkma yasaklarını geri getiren ilk ülke olmuştu ve hükümet Covid-19 aşısını da şubat ayından itibaren zorunlu hale getireceğini açıklamıştı.

"Kendi kararım", "Avusturya'yı tekrar harika yap" ve "Erken seçim" yazılı pankartlarla yürüyen göstericiler aynı zamanda 2 ayda 3 başbakan değişmesini eleştirdi.

Farklı farklı noktalarda başlayarak şehir merkezinde yürüyüş haline dönüşen gösterileri kontrol altında tutmak için bin 200 polis görev aldı.

Emniyetin verdiği bilgiye göre 40 binden fazla kişi protestoya katılırken bin 500 kadar kişi de karşı gösteride bulundu.

Polise havai fişek atan bazı protestoculara güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla cevap verdi.

Avusturya'da parlamento komitesi hafta içerisinde sokağa çıkma yasağını 20 güne uzatan kararı onaylamıştı.

8,9 milyon nüfuslu ülkede pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 1,2 milyon vaka görülürken 12 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Kaynak: Euronews