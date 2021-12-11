Avusturya'da Kovid-19 protestosu: Arbede çıktı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtı gösteride taşkınlık yapan aşırı sağcı grupla polis arasında arbede yaşandı.

Aşı yaptıranları da kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde başkentin önemli meydanlarından Heldenpltaz’da toplanan göstericiler, sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere Şubat 2022’de yürürlüğe girmesi planlanan aşı zorunluluğuna tepki gösterdi.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) öncülüğünde düzenlenen gösteride, Avusturya bayraklarının yanı sıra "Özgürlük", "Aşı zorunluluğuna hayır", "Hükümet istifa" yazılı pankartlar açıldı.

Aşırı sağcı parti lideri gösteride konuştu

Aşırı sağcı parti lideri Herbert Kickl’ın de konuşma yaptığı eylemde, hükümetin salgına karşı aldığı tedbirler eleştirilirken, son 3 ayda başbakanlık koltuğunun el değiştirmesi nedeniyle erken seçim çağrısı yapıldı.

Konuşmaların ardından protestocular yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında aşırı sağcı gruplar, bazı gazeteci ve polisleri hedef alarak çeşitli cisimler attı.

Yaklaşık 1400 polisin görev aldığı eylemde, yer yer polisle aşırı sağcılar arasında gerginlikler yaşandı.

Cezai işlem ve gözaltı

Viyana Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nazi propagandası yapan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan çok sayıda kişiye cezai işlem yapıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca polise mukavemetten en az 3 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Avusturya’da 22 Kasım’da aşılı aşısız herkese yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmış, 20 gün süren kısıtlamanın 11 Aralık’ta sona ereceği duyurulmuştu.

Bu arada iktidar, Şubat 2022’de yürürlüğe girecek aşı zorunluluğu için hazırladığı yasa tasarısını kamuoyuyla paylaşmıştı.