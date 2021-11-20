Avusturya'da kritik gün öncesi meydanlar hareketli

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 50 bine yakın gösterici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde 20 gün süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına tepki gösterdi.

Şehrin önemli meydanlarından Heldenplatz’da toplanan göstericiler, Avusturya bayraklarının yanı sıra, "Kapanmaya hayır", "Aşı zorunluluğuna hayır" ve "Özgürlük" yazılı pankartlar açtı.

1 Şubat 2022’de yürürlüğe gireceği açıklanan aşı zorunluluğuna da tepki gösteren konuşmacılar, zorunlu aşının anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Ülke genelinde pazartesi yürürlüğe girecek sokağa çıkma kısıtlamasına tepki gösteren konuşmacılar, iktidarın süreci yönetemediğini ileri sürerek istifa çağrısında bulundu.

Daha sonra protestocular, birinci bölge olarak adlandırılan eski şehri çevreleyen Ring Caddesi'ni trafiğe kapatarak, yürüyüşe geçti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteriye Avusturya’nın farklı eyaletlerinden çok sayıda kişi katıldı.

Aşırı sağcı gruplar

Aşırı sağcı grupların da yer aldığı gösteride, yer yer polisle bu gruplar arasında gerginlik yaşandı. Bazı gazetecileri de hedef alan aşırı sağcılar, muhabirlerin çalışmasına engel olmaya çalıştı.

10 gösterici gözaltına alındı

Polis, Kovid-19 tedbirlerine uymayan en az 10 kişiye yasal işlem yapıldığını, polise mukavemetten 10 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Son 24 saatte 15 bin 297 yeni vakanın görüldüğü ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 42 bin 571’e, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 artarak 11 bin 993’e çıktı.

Günlük vaka sayılarının 15 binin üzerine çıktığı Avusturya’da iktidar dördüncü dalgayı kontrol altına alabilmek için pazartesiden itibaren 20 gün geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını, 1 Şubat 2022'den itibaren de aşının zorunlu kılınacağını duyurmuştu.