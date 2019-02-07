Avusturya'da PKK'lı terörist bir memuru öldürdü

Avusturya'da Vorarlberg eyaletine bağlı Dornbirn kentinde sosyal işler bürosu amirinin terör örgütü PKK mensubu bir kişi tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Başta Devlet Televizyonu ORF olmak üzere çok sayıda ulusal basın yayın kuruluşu, Dornbirn'de dün, 34 yaşında bir kişinin, sosyal işler bürosu amiriyle tartıştığını, tartışma sonucunda zanlının 49 yaşındaki memuru boğazından bıçaklayarak öldürdüğünü duyurdu.

Haberlerde, 2009'da çok sayıda suça bulaştığı için iltica başvurusu reddedilerek sınır dışı edilen şahsın, yıl başında yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı, terör örgütü PKK üyesi olarak "Türk ordusuna karşı savaştığını" söyleyerek, tekrar iltica başvurusunda bulunduğu belirtildi.

"Soğukkanlı işlenmiş bir cinayet"

Şahsın iltica başvurusunun Avusturyalı yetkililer tarafından kabul edilmesi için memurla tartıştığı, ardından isteklerini kabul etmeyen memuru öldürerekolay yerinden kaçtığı, daha sonra emniyet güçleri tarafından yakalandığı kaydedildi.

Polis tarafından basına yapılan açıklamada da "katilin pişmanlık duymadığı ve cinayeti soğukkanlılıkla" işlediği aktarıldı.

Şahsın kimliği kamuoyuyla paylaşılmadı.

Kaynak: AA