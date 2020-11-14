Avusturya'da yeni Kovid-19 kısıtlamaları

Avusturya'da yaklaşık 2 haftadır uygulanan kısmi karantinaya rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının düşürülememesi üzerine hükümet yeni kısıtlamaları hayata geçirme kararı aldı.

Başbakan Sebastian Kurz, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında halihazırda uygulanan önlemlere yenilerinin eklendiğini duyurdu.

Kurz, günlük vaka sayısının 7 binin üzerinde olduğunu kaydederek, virüs bulaşan kişilerin yüzde 77’sinin nerede hastalığa yakalandığının uzmanlar tarafından tespit edilemediğini, bu nedenle virüsün ülkede ilk görüldüğü mart ayında olduğu gibi karantina uygulanacağını ifade etti.

Dışarı çıkma kısıtlaması

Kısıtlamaların salıdan itibaren yürürlüğe gireceğini belirten Kurz, halihazırda 20:00-06:00 saatlerinde uygulanan dışarı çıkma kısıtlamasının gün boyu uygulanacağını söyledi.

Kısıtlamaların 6 Aralık’a kadar süreceğini ifade eden Kurz, anaokulları dahil bütün okulların geçici olarak kapatılacağını, üniversite ve liselerde olduğu gibi ilk ve ortaokullarda uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.

İş yerleri 3 hafta kapalı

Kurz, alışveriş merkezleri, perakende satış noktaları ve kuaför gibi kişisel bakım sektöründeki işletmelerin de yaklaşık 3 hafta süresince kapalı tutulacağını bildirdi.

Kurz, mümkün olan her iş yerinde evden çalışma yoluna gidileceğini belirterek yaklaşık 3 hafta sürecek karantinada herkesten aile fertleri dışında sosyal teması olabildiğince sınırlandırmalarını istedi.

Bu önlemler uygulandığı taktirde, aralıkta yeniden kısıtlamaların kaldırılabileceğini vurgulayan Kurz, 7 Aralık’tan itibaren okul ve iş yerlerinin yeniden hizmete girmesinin hedeflendiğini aktardı.

Avusturya’da son 24 saatte 7 bin 63 vaka görüldü, toplam vaka sayısı 198 bin 291’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1746'ya çıktı.

Kaynak: AA