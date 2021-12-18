Avusturya'dan yeni seyahat düzenlemesi

Avusturya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantı nedeniyle ülkeye girişlerde aşı veya hastalığı geçirmiş olma şartı aranacak, bu koşula uymayanlar istisnasız karantinaya girecek.

Avusturya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, omicron varyantının yayılmasını önlemek için 20 Aralık'tan itibaren daha katı seyahat düzenlemesinin yürürlüğe gireceği bildirildi.

Açıklamada, 12 yaş altı çocuklar, gebelik ve sağlık sorunları nedeniyle aşı yaptıramayanların dışında ülkeye seyahat eden kişilerin aşı ya da hastalığı geçirdiklerine dair belge ibraz etmesi gerektiği, aksi takdirde karantinaya tabi tutulacakları kaydedildi.

Noel'e özel izin

Bu arada ülke genelinde aşı yaptırmayanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması sürerken Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein, Noel ve yılbaşı tatillerinde bu kısıtlamanın aşısızlar için kaldırılacağını duyurdu.

Mückstein, 24-26 ve 31 Aralık tarihlerinde aşısız kişilerin en fazla 10 kişiden oluşan aile toplantılarına katılabileceğini, bu zaman zarfında restoranlara yönelik uygulanan saat sınırlamasının da kaldırılacağını bildirdi.

Avusturya'da son 24 saatte 2 bin 899 yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 1 milyon 245 bin 232'ye yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 52 artışla 13 bin 438'e çıktı.