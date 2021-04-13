Avusturya Sağlık Bakanı görevden azlini istedi

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen'den kendisini görevden azletmesini istediğini açıkladı.

Koalisyon ortağı Yeşiller Partisi mensubu Anschober, koronavirüs nedeniyle haddinden fazla çalıştığını ve artık sağlığının kötüye gitmesini bu kararına gerekçe gösterdi.

"Kendimi helak etmek istemiyorum"

Basına kısa bir açıklama yapan ve "Kendimi helak etmek istemiyorum" diyen 60 yaşındaki Anschober, kendini tam anlamıyla zinde hissetmediğini, güç kaybettiğini ve tansiyon sorununun ciddileştiğini söyledi. "On yılların en kötü sağlık krizinde ülkenin yüzde 100 zinde bir sağlık bakanına ihtiyacı var. Şu anda bu kişi ben değilim" diyen Anschober, "15 ay önce çok hoş ama zorlu bir görevi devraldım. 15 ay değil 15 yıl geçmiş gibi geliyor" sözleriyle yorgunluğunu dile getirdi.

Kaynak: Sputnik