Avusturya tartışmalı uygulamayı yasalaştırıyor

Avusturya federal hükümeti ağır hastalığı olan yetişkinler için tıbbi destekli intiharı yasal hale getirecek bir yasa tasarısı sunacak.

Avusturya Anayasa Mahkemesi geçen aralık ayında yardımlı intiharı yasaklamanın bir kişinin kendi kaderini tayin hakkını ihlal ettiği yönünde karar almıştı. Şimdi hangi koşullarda yardımlı intiharın mümkün olacağı tartışılıyor.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Ciddi derecede hasta insanlar yardımlı intihara erişebilmelidir" denildi.

Yeni yasa, kronik veya ölümcül hastalığı olan yetişkinler için hükümler hazırlanmasına izin verecek.

Kişinin kendi kararlarını verebildiğini kanıtlaması gerekecek ve en az iki doktora danışmaları istenecek. 12 hafta olarak öngörülen bürokratik süreç bir hastalığın son aşamasındaki hastalar için iki haftaya indirilebilecek.

İspanya'da yasalaştı, İngiltere'de tartışılıyor

Bu yılın başlarında İspanya ötanaziye izin veren dördüncü Avrupa Birliği ülkesi olmuştu.

Yardımlı ölümü yasallaştıran bir yasa tasarısı da cuma günü İngiltere'de tartışıldı, ancak yasalaşması şimdilik beklenmiyor.

Kaynak: Euronews