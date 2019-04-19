Avusturya'da Kimlikçiler Hareketi’ne parasal destek

Avusturya’da ırkçı, mülteci ve Müslüman karşıtı "Kimlikçiler Hareketi", 2018 yılında aralarında ordu mensupları, siyasetçiler, yazarlar ve profesörlerin de bulunduğu geniş bir kesimden 1 milyon 130 bin Euro (7 milyon 378 bin 900 Türk lirası) yardım topladı. Die Presse gazetesinde yer alan bir haberde, “Kimlikçiler Hareketi” üyeleri ve bu oluşuma ait 3 dernek ile bir işletme hakkındaki mali ceza davası duruşmasında, ırkçı oluşum üyeleriyle yan kuruluşlarının hesap işlemleri ve yapılan yardımların gün yüzüne çıkartıldığı bildirildi.

AVUKAT VE DOKTORLAR DA LİSTEDE

AA'da yer alan habere göre haberde, ırkçı gruba düzenli bağışta bulunan kişilerin listesinin de ortaya çıkartıldığı belirtilerek, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'nden (FPÖ) siyasi isimler başta olmak üzere çok sayıda doktor, avukat, üniversite profesörü, ordu ve polis mensubunun da listede yer aldığı ifade edildi.

İSLAM UZMANI DA BAĞIŞ YAPMIŞ

Özellikle Avusturya kamuoyunun yakından tanıdığı, Suriye asıllı "İslam Uzmanı" olarak televizyon programlarına katılan Laila Mirzo’nun da ırkçı oluşuma aylık yardımda bulunanlar listesinde adının yer alması dikkati çekti. İslam ve Müslümanlara yönelik olumsuz görüşleriyle bilinen Mirzo’nun ırkçı, mülteci ve Müslüman karşıtı bir gruba finansal destekte bulunması, Avrupa’da kimi Ortadoğu kökenli isimlerin Müslümanlara karşı bilinçli olarak kullanıldığı yorumlarına yol açtı.

İKİ ÜLKEDE DAHA BAĞIŞ TOPLADI

Haberde, ırkçı gruba yapılan bağışların özellikle ülkenin Steiermark Eyaleti'nden geldiği vurgulanırken, oluşumun 2018’de 1 milyon 130 bin avro (7 milyon 378 bin 900 Türk lirası) bağış geliri elde ettiği belirtildi. Söz konusu verilerin, yalnız Avusturya’daki hesaplardan elde edildiğinin altı çizilen haberde, oluşumun Polonya ve Macaristan’da da hesaplarının olduğu ifade edildi.

O CANİ İLE İLİŞKİLERİ VARDI

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyerek 50 Müslüman'ı katleden terörist Brenton Tarrant'ın Avusturya'daki Neonazi Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Martin Seller ile arasındaki ilişkinin ortaya çıkartılmasının ardından Başbakan Sebastian Kurz, koalisyon ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'ne (FPÖ) bu oluşumla arasına mesafe koyması çağrısında bulunmuştu.

KURZ, LAĞVETMEYE ÇALIŞTI

FPÖ'lü çok sayıda siyasetçinin Kimlikçilerle ilişkisine tepki gösteren Kurz, Neonazi faaliyetlere tahammül gösterilmeyeceğini, söz konusu grubun lağvedilmesi için yasal yolların araştırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA



Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2019, 10:06