Avusturya’da kayak merkezinde kaza: 2 ölü
Avusturya’nın Tirol eyaletinin Kitzbühel bölgesine bağlı Waidring kasabasındaki kayak merkezinde kaza yapan 17 yaşındaki iki Alman turist hayatını kaybetti.
Avrupa 28.12.2022, 22:09
Polisin yaptığı açıklamada, yüksek hızla kayan 2 Alman turistin, kontrollerini kaybederek pistin dışında yer alan taşlık alana düştükleri aktarıldı.
Açıklamada, kayak pistinin yaklaşık 50 metre aşağısında yer alan taşlık alana çakılan turistlerin ağır yaralandığı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadıkları aktarıldı.
Turistlerin, kış tatili için Almanya’dan Avusturya’ya geldikleri ifade edildi.
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