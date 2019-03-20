Avusturya'da Müslümanlardan Başbakan Yardımcısı Strache hakkında suç duyurusu

Avusturya İslam Cemaati'nden (AİC), yapılan açıklamada, aşırı sağcı liderin geçen hafta kullandığı ifadelerin Müslümanlar ve İslami kuruluşlara yönelik şiddete yol açabileceği belirtilerek, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, AİC Başkanı Ümit Vural'ın suç duyurusuna ilişkin görüşlerine de yer verildi.

Vural, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından İslam Cemaati olarak karar aldıklarını belirterek, "Başbakan Yardımcısı Strache'nin uygunsuz açıklamalarını kabul etmememiz mümkün değil." ifadesini kullandı.

Hiç kimsenin yasalardan üstün olmadığını vurgulayan Vural, "Hiçbir siyasetçinin siyasi kariyeri, ülkemizdeki sosyal barıştan daha önemli değildir. Bu nedenle başbakan yardımcısının aşırı uygunsuz tutumu bizi bu kararı almaya mecbur bırakmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Aşırı sağcı lider Strache, Müslümanlara ait anaokullarında yetişen çocukların "DEAŞ terör örgütü adına şehit olmak için eğitildikleri" ve "Müslümanların saldırgan olduğu" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2019, 07:10