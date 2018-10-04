Avusturya’dan Rabia ve Bozkurt işaretlerine yasak

Avusturya hükümeti, siyasal İslam ve radikal görüşlere karşı mücadele adı altında yeni bir adım atarak Bozkurt, Rabia gibi "politik işaretleri" yasaklamaya hazırlanıyor.

Diaspora Haber'de yer alan bilgilere göre, hükümet siyasal İslam’ın işaretleri olarak nitelediği sembollere ve Bozkurt işaretine yasak getiriyor. Söz konusu yasak 1 Mart 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

Yasağı Başbakan Sebastian Kurz, Başbakan Yardımcısı Heinz-Hıristiyan Strache ve İçişleri Bakanı Herbert Kickl “Özgür ve liberal demokrasimizi en iyi biçimde korumak zorundayız. Bu sembollerin Avusturya’da yeri yok” diyerek savundu.

Yeşiller Partisi’nde yer alan ve uzun yıllardır Avusturya’daki Türk milliyetçileri gözlemleyen uzman Thomas Rammerstorfer ise, ülkede MHP’nin ideolojisini savunan 30’a yakın dernek olduğunu belirterek, bu dernekler yasal olarak faaliyetteyken yalnızca işaretin yasaklanmasının bir fayda sağlamayacağını dile getirdi.

PKK sempatizanlarının uluslararası düzeyde bilinen zafer işaretini kullandıklarına dikkat çekerek bunun nasıl yasaklanacağı sorusunu soran Rammerstorfer, yasanın uygulanmasında sıkıntı çıkabileceğini ifade etti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net