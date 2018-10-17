Avusturya’dan Sırbistan’a AB desteği

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında, mevkidaşı Aleksandar Vuciç ile bir araya geldi. Sırbistan Sarayı'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Van der Bellen, "Avusturya olarak, Sırbistan'ın AB'ye üyelik yolunu tüm kalbimizle destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sırbistan ile Kosova arasındaki meseleye de değinen Van der Bellen, AB'nin Kosova meselesi gibi sorunların barış ve uzlaşı yoluyla çözülmesi noktasında ısrarcı olması gerektiğini belirtti.

Avusturya Cumhurbaşkanı, bölge ülkeleri arasındaki sınır sorunlarına da çözüm bulunması gerektiğine dikkati çekerek, Sırp mevkidaşının bu sorunları çözmek adına büyük gayret gösterdiğini dile getirdi.

Avusturyalı lider, ziyaretinin Sırbistan'ın AB'ye üyelik yolunu desteklediklerinin göstergesi olduğunu ifade ederek, AB üyeliğine aday ülkeler arasında Sırbistan'ın lider pozisyonunda olduğunu sözlerin ekledi.

VUCİÇ’TEN KOSOVA AÇIKLAMASI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç de mevkidaşının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Avusturya'nın Sırbistan'a her daim destek olduğunu ifade etti.

Görüşmede Kosova meselesini de ele aldıklarını aktaran Vuciç, "Belgrad her zaman anlaşmaya ve diyaloğa açıktır." dedi.

Kosova'da ordu kurulması tartışmalarına da değinen Sırp lider, "Bu, Sırbistan'ı çok zor bir pozisyona getirir. Bizim bu durumda milletimizi korumaktan başka bir seçim şansımız olmaz." dedi.

Van der Bellen, Belgrad temasları kapsamında Sırbistan-Avusturya Ekonomi Forumu'na katılacak ve Başbakan Ana Brnabic ile görüşecek.

Avusturyalı lider, yarın da Sırp mevkidaşı ile Belgrad Güvenlik Forumu'nda konuşma yapacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net