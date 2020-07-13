banner15

Ayasofya kararı sonrası Türkiye'ye 'AB üyeliği' tehdidi

Alman Federal Meclisi'nde Birlik Partileri (CDU/CSU) Avrupa Politikaları Sözcüsü Florian Hahn, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını "ortak Avrupa kültürüne karşı bir provokasyon" olarak nitelendirdi ve Türkiye ile adaylık müzakerelerinin sonlandırılmasını istedi.

Ayasofya kararı sonrası Türkiye'ye 'AB üyeliği' tehdidi

Alman Federal Meclisi'nde Birlik Partileri (CDU/CSU) Avrupa Politikaları Sözcüsü Florian Hahn, Türkiye'de Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp camiye dönüştürülmesi kararına tepki gösterdi.

Kararı, "Ortak Avrupa kültürüne karşı bir provokasyon" olarak nitelendiren Hahn, kararın "Türkiye'nin yıllardır Avrupa Birliği'nden giderek artan yabancılaşmasını" da gösterdiğini söyledi.

Hahn, "Bundan bazı sonuçlar çıkarmalı ve Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerini sonlandırma cesareti göstermeliyiz" şeklinde sözlerini sürdürdü.

KAYNAK: DW

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48