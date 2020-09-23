Ayılar Çernobil'e geri dönüyor

BBC Ukrayna'ya göre, bu yıl 100 yıldan uzun bir süredir ilk kez Çernobil bölgesinde kahverengi ayılar görüldü.

Büyük hayvanların geri dönüşünün, bu topraklarda insanların bulunmamasından ve faaliyetlerinin izlerinden kaynaklanabileceği belirtiliyor.

Bölge araştırmacısı Sergei Gashchak, “İnsan eksikliğinden dolayı ayılar bize geri döndü. Bize büyük olasılıkla Belarus'tan geliyorlar. Henüz kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Bazı bireylerin burada kalıcı olarak yaşaması mümkündür. Burada üreyip üremedikleri de bilinmemektedir. Ama bu sadece başlangıç. Yaklaşık yüz yıldır burada ayı yok ”dedi.

Uzmanlar henüz tam hayvan sayısını bilmiyorlar. Bölgede önemli sayıda vaşak ve kurt da görüldü. Kurtlar bölgenin topraklarına, muhtemelen Beyaz Rusya'dan geldi.

Kaynak: central asia