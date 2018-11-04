Aylar önce sonuçlanan terör davası hala gündemde...

2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürdüler. İki bombalı saldırı, 15 banka soygunu gerçekleştirdiler.

Almanya'da Nasyonel Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü NSU'nun ortaya çıkmasının 7. yılında NSU davası yeniden gündemdeydi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas sosyal medya hesabında konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

“Aşırı sağcı teröristlerin bu kadar uzun süre cinayetler işlemeleri utanç verici. Bu konuda aydınlatma devam etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

NSU davasına müdahil avukatlardan Onur Özata da konunun yakından takip edildiğini ifade etti.

Özata, davaya dahil edilmeyen ve terör örgütüne yardımda bulunan çok sayıda kişi hakkındaki soruşturmaların sürdüğünü dile getirdi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da yaptığı paylaşımda davayla ilgili karanlıkta kalan hususların aydınlatılması için mücadele verileceğini ifade etti.

NSU davası 11 Temmuz 2018’de sonuçlanmıştı

Baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2,5 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak Münih Yüksek Mahkemesinin verdiği karar kamu vicdanını rahatlatmadı.

Ülkede artan ırkçı olayların devam etmesiyle de terör örgütünün geçmişteki faaliyetleri gündemden düşmedi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2018, 20:04