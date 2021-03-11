İtalya'da koronavirüs salgınında son durum

İtalya'da yeni koronavirüs verileri açıklandı.

Ülkedeki günlük vaka sayısı, 28 Kasım 2020'den (26 bin 323 idi) bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Salgının başlamasından bu yana geçen 13 aylık sürede vaka sayısı 3 milyon 149 bin 17 oldu.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 497 bin 350’ye, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 859'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 373 artarak, 101 bin 184'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 15 bin artışla 2 milyon 550 bin 483'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 6 milyon 5 bin 183 oldu. Aşılananların 1 milyon 803 bin 693'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

AA