Azavad İslam Devleti nerede, ne zaman kuruldu?

Azavad veya Azawad, Afrika kıtasının batısında yer alan Mali'nin kuzeyinde bulunan ve 2012-2013 yılları arasında bağımsızlığını ilan eden ancak bağımsızlığı tanınmayan bir bölge olarak bilinir. Azavad'ın tarihçesi, bu bağımsızlık ilanının öncesine ve sonrasına dayanıyor.

2012 Tuareg İsyanı ve Bağımsızlık İlanı

Azavad'ın tarihçesi, 2012 Tuareg isyanının patlak vermesiyle başlar. Mali'nin kuzey bölgelerinde yaşayan Tuareg etnik grubu, Mali hükümetine karşı bağımsızlık taleplerini dile getirmeye başladı. 6 Nisan 2012 tarihinde Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketi (MNLA) güçleri, bölgenin Mali'den ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Bu bağımsızlık ilanı, MNLA komitesi tarafından uluslararası toplumu bağımsızlığını tanımaya çağıran bir bildiriyle duyuruldu.

Bağımsızlık İlanının Tanınmaması

Azavad'ın bağımsızlık ilanı hem Afrika Birliği hem de Avrupa Birliği tarafından kabul edilmedi. Uluslararası toplum, Azavad'ı hala Mali'nin bir parçası olarak kabul etti. Bu nedenle Azavad'ın bağımsızlığı tanınmadı.

Başkent ve İdari Durum

MNLA güçleri, Azavad'ın başkentini Timbuktu olarak ilan etti. Bu dönemde, Gao da ülkenin geçici başkenti olarak kabul edildi. Ancak Azavad'ın bağımsızlığının tanınmaması nedeniyle bu idari düzenlemeler yalnızca sembolikti.

Dini Farklılıklar ve Ensar Din Grubu

Azavad'da MNLA güçleriyle birlikte Ensar Din adlı bir grup da faaliyet gösterdi. Bu grup, dini esaslara dayalı bir yönetim kurma amacı taşıdı ve MNLA'dan farklı bir vizyon benimsedi. Özellikle dini konularda yaşanan farklılıklar nedeniyle, Ensar Din grubu MNLA'dan uzaklaşarak kendi bölgelerini kontrol etmeye çalıştı.

Mali ve Fransız Müdahalesi

Fransa, 11 Ocak 2013 tarihinde Birleşmiş Milletler kararı ve Mali hükümetinin talebi doğrultusunda Opération Serval adı verilen askeri operasyonu başlattı. Bu operasyon, Ocak 2013 sonuna kadar ayrılıkçı grupların büyük şehirlerden çıkartılmasını ve Azavad'daki hakimiyetlerinin sona erdirilmesini sağladı.

MNLA'nın Vazgeçişi ve Müzakereler

MNLA, 14 Şubat 2013 tarihinde bağımsızlık iddiasından vazgeçtiğini açıkladı ve Azavad bölgesinin gelecekteki statüsünün müzakerelerle belirlenmesi gerektiğini belirtti. Bu açıklama, Azavad'ın bağımsızlık talebinin sona erdiğini işaret etti.

Sonuç olarak, Azavad'ın tarihçesi 2012 Tuareg isyanı ile başlayıp 2013 yılında MNLA'nın bağımsızlık talebinden vazgeçmesi ve Fransız müdahalesiyle sona erdi. Bugün Azavad, Mali'nin bir bölgesi olarak kabul edilmektedir.