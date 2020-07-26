Azerbaycan Türklerinden Ukrayna'ya Teşekkür Eylemi

Ukrayna’da yaşayan 50’den fazla Azerbaycan Türkü, 24 Temmuz 2020 tarihinde Ukrayna Dışişleri Bakanlığı önünde eylem düzenledi. Eylemciler, Wrmenistan-Azerbaycan arasında yeniden alevlenen çatışmada Ukrayna’nın Azerbaycan’ı desteklediği için teşekkürlerini sunmak amacıyla bir araya geldi.

Kırım Haber Ajansının (QHA) aktardığına göre, eylem katılımcıları Azerbaycan, Ukrayna ve Kırım Tatar bayrakları taşıdı. Eylem sırasında“Destek için teşekkür ederiz” ve “Kırım ile Karabağ bizim ortak acımız” sloganları dile getirildi.

Eylemde Ukrayna’da 2014’ten itibaren faaliyet gösteren Azerbaycanlılar Girişim Grubu, Ukrayna Dışişleri Bakanlığına şükranlarını bildiren bir bildiri sundu.

Açıklamalarda bulunan aktivist ve eylem organizatörlerinden Yalçin Kahramanoğlu, Ukrayna’da yaşayan Azerbaycanlıların Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü koruma, onun demokrasi değerlerini ve devletçiliğini güçlendirme konusunda her zaman yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.

Konuyla ilgili açıklamasında Kahramanoğlu, “Bu eylem bizim borcumuzdur. Ukrayna devletine, Ukrayna halkına, Kırım Tatar kardeşlerimize Azerbaycan’a destek verdikleri için çok minnettarız. 2014 yılından bu yana Ukrayna ve Azerbaycak ortak bir acıya sahip. Ukrayna’nın işgal edilen Kırım ve Donbas bölgeleri, Azerbaycan’ın da işgal altındaki Karabağ bölgesi bizim ortak bir acımızdır.” ifadelerini kullandı.



Daha önce Ukrayna’nın başkenti Kıyiv’de 21 Temmuz 2020 tarihinde ülkede bulunan Birleşmiş Milletler Ofisinin önünde protesto eylemi gerçekleştirildi. Eylem, Ukrayna’daki Azerbaycanlılar Diasporası ve Kıyiv Azerbaycanlılar Kongresi tarafından düzenlendiği bildirildi.