Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği Ermeni grupların saldırısına uğradı

Fransa’da yaşayan bir grup Ermeni, Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı.

Göstericiler, Fransız polisinin büyükelçilik önünde yeterli tedbir almaması nedeniyle binadan içeri girmeye çalıştı.

Grubun hedefindeki büyükelçilik binasını içerideki bir görevli korumaya çalıştı. Yaşananlar elçiliğin güvenlik kamerasına yansıdı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı saldırıya sert tepki gösterdi. Açıklamada, Radikal Ermeni grupların saldırılarını sert bir şekilde kınıyoruz, denildi.

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev,, yaşananları sosyal medya hesabından değerlendirerek, "Olay, büyükelçilikleri korumayan ve güvenliğimizle ilgili taleplerimizi yerine getirmeyen Fransa’nın ayıbıdır'' dedi.

Azerbaycan’ın Londra büyükelçiliği aşırıcılık yanlısı gruplarca daha önce de hedef alınmış, elçilikte maddi hasar meydana gelmişti.