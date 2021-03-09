Eski Brexit Partisi'nin lideri Nigel Farage siyaseti bıraktı

Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu eski üyesi olan Farage, Brexit "geri alınamayacağı" için önceki iki istifasının ardından yaptığı gibi dönmeyeceğini ekledi.

Siyasetçi, Twitter üzerinden takipçileriyle paylaştığı videodaki mesajında şunları söyledi:

Bunu yaptık, bunu başardık. Benim açımdan, bir siyasi partiye etkin biçimde liderlik etmek, seçim kampanyaları için mücadele etmek anlamında siyasi kariyerimi... Bunu tamamladım demenin zamanının geldiğini düşünüyorum.

Farage, liderliği partinin başkanı Richard Tice'a devretmesi sonrasında Reform UK'i desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

Ancak Farage medya kariyerine devam edeceğini belirterek "ortadan kaybolmayacağı" uyarısında bulundu.

Farage aynı zamanda "Çin Komünist Partisi'nin yaşam biçimimizin tamamı üzerinde artan etkisine" ve pek çok öğrencinin "bu ülkeden nefret etmeye yönlendirilmesine" neden olan "çocukların okulda maruz kaldığı beyin yıkamasına" karşı mücadele etmek istediğini ifade etti.

Farage okyanuslarımızın sağlığı gibi çevresel sorunları derinden önemsediğini de belirterek "Hadi ağaç ekmeye başlayalım!" diye ekledi.

Eski lider şunları söyledi:

Yine değişim için mücadele etmeye devam edeceğim ama 30 yılın ardından benim için bu kadar aktif siyaset yeterli. Ben aslında yapmayı hedeflediğim şeyi başardım ve bunu söyleyebilecek çok fazla siyasetçi olduğunu zannetmiyorum... Sonuçta gerçekten buna değdi.

Son 30 yıl boyunca kendisine oy verenlerin ve partilerini destekleyenlerin hakkını teslim eden Farage, şöyle devam etti:

Britanya siyasetini tamamıyla değiştiren, bize bağımsızlığımızı kazandıran şey budur. Uzun sürdü fakat hedefimize ulaştık.

Farage başta Muhafazakar Parti üyesiydi ancak 1992'de John Major'un Maastricht Antlaşması'nı imzalaması üzerine partiyi bıraktı.

İlk olarak 2006'da Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin lideri oldu fakat parlamenter seçilme teşebbüsünün başarısız olmasıyla 2009'da bu partiyi bıraktı. 2010'da lider olarak dönüşünün sonrasında 2016'daki Brexit referandumu ardından ikinci kez istifa etti, sonraysa 2019'da Brexit Partisi'nin başına geçti. Brexit Partisi, Ocak 2020'de adını Reform UK olarak değiştirdi.

Kaynak: Independent Türkçe