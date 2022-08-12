Bahtsız soyguncu

İtalya'nın başkenti Roma'da banka soymayı planladığından şüphenilenilen bir kişi kazdığı tünelin çökmesi sonucu toprak altında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri zanlıyı kurtarmak için seferber oldu.

İtalyan jardarması perşembe günü zanlının toprağın 6 metre altında, tünelin enkazında 8 saat mahsur kaldığını bildirdi.

Onlarca itfaiye görevlisinin çalışması sonucu zanlı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Zanlının suç ortağı olduğundan şüphelenilen diğer 3 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, "Napoli'den iki kişi bir kamu görevlisine direnmekten, Roma'dan iki kişi ise meydana gelen hasar nedeniyle göz altına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Soruşturmanın devam ettiği, bu kişilerin soyguncu olduğu ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

İtalyan medyasına göre, bu 4 kişi İtalya'nın milli Ferragosto bayramı 15 Ağustos'ta yakınlardaki bir bankayı soymayı planlıyordu ve tünel bu plan için kazılmıştı.

Kazdıkları tünel, Vatikan Şehri yakınlarındaki işlek bir yolda boş bir dükkanın altında bulundu.

Bölgede yaşayanlardan biri, "Dükkân kiraya verildiği için kimse ilgilenmemişti ve herkes dükkanın yenilenmekte olduğunu düşünüyordu. Hiç gürültü de yoktu." şeklinde konuştu.

Kaynak: Euronews