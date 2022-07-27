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Bakan Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü.

Avrupa 27.07.2022, 20:49
Bakan Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov arasındaki görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezinin bugün açılışından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklar ile sevkiyat kapsamında karşılıklı destek ve koordinasyona devam edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

#Hulusi Akar #Ukrayna
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