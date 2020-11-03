banner15

Bakan Çavuşoğlu: Avusturya halkının yanındayız

Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: Avusturya halkının yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluAvusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası iş birliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Viyana'da terörün karanlık yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası işbirliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48