Bakanların maaşlarından kesinti yapılacak

Belçika'da bakanlar enerji krizi ve hayat pahalılığının gölgesinde maaşlarında kesinti yapılmasını kabul etti. Federal hükümetin üzerinde anlaştığı yıllık bütçe uyarınca bakanların maaş kesintilerinin yanı sıra ailelere ve şirketlere destek önlemleri getirilecek ve büyük enerji şirketlerinin karları vergilendirilecek.

Belçikalı bakanların maaşlarında önümüzdeki yılın bütçesi kapsamında yüzde 8'lik kesinti uygulanacak. Ayrıca ülkede bir milyon eurodan fazla kar eden çok uluslu şirketlerden geçici yüzde 15'lik vergi alınacak.

Engie ve TotalEnergies gibi enerji şirketlerinin karlarından alınacak vergilerin megavat başına 180 euro olması ve bunun Ocak 2023'ten itibaren altı aylık dönemde 3,1 milyar euro getirmesi hedefleniyor.

"Kimseyi açıkta bırakmıyoruz"

Belçika Başbakanı De Croo, "Covid-19 kriz zamanında yaptığımız gibi, kimseyi açıkta bırakmıyoruz. Bugün hiçbir şey yapmamak sorumluluğu yerine getirmemektir" dedi.

De Croo Belçika Federal Parlamentosu'nda, "Bulutlar gidip fırtına dinince evimizi yeniden düzene girecektir" diye konuştu. Hükümet 2024 yılında federal bütçenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 3,2'sine denk gelen oranda açık vermesini öngörüyor.

De Croo ayrıca hükümetin enerji kapasitesinin arttırılması için en genç nükleer enerji santralinin hizmet süresini uzatacaklarını belirtti.

Öte yandan hükümet ayrıca sağlıklı gıdaların fiyatının düşürülmesi, sağlıksız gıda üretiminin daha pahalı hale getirilmesi arayışında. Bunun için önümüzdeki yıldan itibaren meyve ve sebzeden katma değer vergisi alınmaması, fakat tütün ve elektronik sigaradan alınan verginin yükseltilmesi gündemde.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dolayısıyla savunma bütçesini de 20235 yılında Gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2'si kadar arttırmayı planlayan hükümet zorunlu askerlik uygulamasına geçilmesini planlamıyor.

Kaynak: Euronews