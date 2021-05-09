Bakir İzetbegoviç'ten İsrail'e tepki: 'Medeniyet değerlerine yapılan bir saldırı'

Bosna Hersek'te Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, Müslümanlara yapılan şiddetin bir an önce son bulması gerektiğine işaret ederek "Mübarek ramazan ayında dökülen kan, Filistinlilerin evlerinden çıkarılması medeniyet değerlerine yapılan bir saldırıdır." dedi.

Din, etnik ve ideolojik farklılıklar üzerine yapılan her türlü ayrım ve şiddete karşı yüksek sesle konuşulması gerektiğini belirten İzetbegoviç, "Dünyadaki tüm insanlar gibi Filistinliler de güven içinde yaşamalı. Bunun engellenmesine asla izin verilmemeli." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde de 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıklamıştı.

Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.