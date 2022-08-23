Baltık ülkeleri ile Polonya ve Finlandiya Rus turist kabul etmeyecek

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Avrupa Birliği’nin (AB) ortak bir karar almaması halinde Rusya ile ortak sınırı olan beş ülkenin Rus turistlere sınır kapılarını kapatmak konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Vilnius kentinde basına açıklamalarda bulunan Landsbergis, “Bu ülkelerin bakanlarıyla konuştum. Siyasi açıdan çok farklı düşünmüyoruz.” dedi.

AB dışişleri bakanlarının, pazartesi günü yapacakları toplantıda birliğin Ukrayna’nın işgali yüzünden kapılarını Rus turistlere kapatma önerisini görüşmesi bekleniyor.

Landsbergis, AB dışişleri bakanlarının pazartesi günü yapacağı toplantıya paralel olarak Rusya ile ortak sınırı olan bu beş ülkenin dışişleri bakanlarının Rus turistlere bölgesel yasak konusunu ele alacaklarını duyurdu.

Rusya’daki rejim muhaliflerine sınırı kapatmayacaklarını aktaran Landsbergis, “Rus turistler, AB içinde olmamalı. Onları ülkesi Ukrayna’da soykırım gerçekleştiriyor.” dedi.

Landsbergis, Rusya ile AB ülkelerine doğrudan uçuşların kaldırıldığı için Rus turistlerin önemli bir kısmının komşu AB ülkelerinden kara yoluyla geçişler yaptığını sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, daha önce yaptığı bir açıklamada bu öneriye karşı çıkarak, “Kremlin rejimiyle aynı düşünmeyen Rusların ülkeyi özgür bir şekilde terk etmesi” gerektiğini savunmuştu.

Macaristan’ın da AB’nin toplu bir şekilde yasaklama kararı almasına sıcak bakmadığı biliniyor.

Estonya, AB’nin ortak karar almasını beklemeden geçen hafta daha önce vize almalarına rağmen 50 binden fazla Rus vatandaşının ülkeye girişini engellemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bu ay başında Batı ülkelerine yaptığı çağrıda Rus vatandaşlarına kapıların kapatılmasını istemişti.

Kaynak: Euronews