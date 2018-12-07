Bankalardan ‘sarı yelekliler’ önlemi

Sarı yeleklilerin eylemleriyle savaş alanına dönen Fransa’da zarar gören bazı bankalar 8 Aralık’ta yapılacak eylem öncesinde şubelerinde güvenlik önlemi aldılar.

Sosyal medya üzerinden başlayan imza kampanyası, kısa sürede sokağa taşan bir halk hareketinedönüştü. Kasım 2018 başında filizlenen eylemler, lokal olarak yol blokajları şeklinde kendini gösterdi. Fransa'da her sürücünün aracında bulundurması zorunlu olan fosforlu sarı yelekler eylemlerin sembolü haline geldi.

FRANSA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "Ülke genelinde cumartesi yapılacak gösterilerde 89 bin polisin görev alacak, Champs-Elysees üzerindeki mağazalar ve restoranlar kepenk kapatacak, müzeler açılmayacak, Eyfel Kulesi ve Zafer Takı kapatılacak" dedi.

SARI YELEK PROTESTOLARI

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi 1043 kişi yaralanmış ve 1424 kişi gözaltına alınmıştı.

"Sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, 10:58