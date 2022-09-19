Bankanın çatısından girip ATM'leri soydular
Fransa'nın başkenti Paris'in de bulunduğu Ils-de-France bölgesindeki Yvelines kentinde bankanın çatısından içeri giren hırsızlar 3 ATM'deki nakit parayı çalarak kayıplara karıştı.
Avrupa 19.09.2022, 15:38
BFMTV'nin haberine göre, pazarı pazartesiye bağlayan gece, kimliği henüz belirlenmeyen hırsızlar, Flins-sur-Seine semtindeki Societe Generale bankasının çatısından delik açarak içeri girdi.
Bankanın kameralarının bağlantısını kesen hırsızlar, iç kısımdaki para dolu 3 ATM'nin içini boşalttı.
Güvenlik görevlisi, sabaha karşı devriye gezdiği sırada ATM'lerin olduğu bölümden gelen yanık kokusundan durumu fark etse de hırsızların önceden kaçmasıyla soygun engellenemedi.
Diğer yandan çalınan paranın miktarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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