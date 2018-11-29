Banksy’nin 58 eserine el konuldu

BBC’den bildirilen habere göre Brüksel’deki boş bir süpermarkette sergilenen 58 eser kısa sürede tartışma yarattı.

Eserlerin sanatçının rızası olmaksızın bir araya getirildiği ve sergilendiği iddia edildi.

Yaşanan anlaşmazlığın ardından Banksy’nin eserlerinin hasar ve hırsızlığa karşı sigortalanmadığı öne sürüldü.

TOPLAM DEĞERİ 15 MİLYON AVRO

Sergiyi düzenleyen kurum, eserleri sergileme haklarının olduğunu ama bu hakların koşullarının ve eserlerin sigortalı olup olmadığının belirsiz olduğunu belirtti.

Bunun üzerine 15 milyon avro değerindeki 58 parça esere el konuldu.

Yargıya taşınan konuyla ilgili mahkemenin birkaç ay içinde karar vereceği düşünülüyor.

BANKSY KİMDİR?

Dünyanın en esrarengiz sanatçılarından biri olan Banksy’nin kendisiyle ilgili İngiliz olması dışında neredeyse hiçbir şey bilinmiyor. Aktivist duruşuyla öne çıkan Banksy adıyla bilinen sanatçının 1974 Bristol doğumlu olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net