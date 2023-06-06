"Baraj vurmak savaş suçudur"

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın vurulmasından Rusya'yı sorumlu tutarak bunun, savaş suçu olduğu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'nın güneyindeki barajın bombalanmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Kahovka Barajı'na düzenlenen "eşi görülmemiş" saldırı nedeniyle şoke olduğunu ifade eden Michel, sivil altyapıların tahrip edilmesinin, savaş suçu olduğunu vurguladı.

AB Liderler Zirvesi'nde gündeme gelecek

Michel, bununla ilgili Rusya'yı ve birlikte hareket edenleri sorumlu tutacaklarını kaydetti.

Charles Michel, konuyu 29-30 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde gündeme getireceğini ve su baskını alarmı verilen bölgeye daha fazla yardım gönderilmesini teklif edeceğini açıkladı.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde yer alan, Rusların kontrol ettiği Kahovka Hidroelektrik Santrali (HES) bombalanarak yıkılmıştı. Bölgenin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, barajın vurulmasından Rus ordusunu sorumlu tutuyor.

Barajın vurulmasına tepkiler yükseliyor

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu olayla ilgili Rusya'ya tepki gösterdi.

Hidroelektrik Santralleri'nin (HES) havaya uçurmanın kitlesel yıkıma ve ölümlere neden olduğunu belirten Levits, "Geçici bir özel mahkeme, Rusya'yı sorumlu tutacaktır. Hepimizin iyiliği için Ukrayna, bu savaşı kazanmalı." değerlendirmesini yaptı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis de sosyal medya hesabından, "Teröristler durdurulmadıkça durmazlar. Güç dışında hiçbir şeyle pazarlık yapmazlar. Pişmanlık duymadan büyük felaketlere neden olurlar. Tekrar söylüyorum; Avrupa'da kalıcı barış için Ukrayna'nın hem savaş alanında hem de mahkemede zafer kazanması gerekiyor. Başka hiçbir şey işe yaramaz." paylaşımında bulundu.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya'nın Ukrayna'daki HES'i kasıtlı olarak yıkmasını kınadıklarını belirterek, "Bu savaş suçu ekolojik kırıma, muazzam ekonomik zarara ve binlerce insanın yerinden edilmesine neden olacaktır. Savaş suçu failleri hemen özel mahkeme kapsamına alınmalıdır." ifadelerini kullandı.