Başbakan adayı intihal yapmakla suçlanıyor

"İntihal avcısı" olarak da bilinen Avusturyalı Medya Bilimci Stefan Weber, Baerbock’un 21 Haziran’da çıkan "Şimdi. Ülkemizi nasıl değiştirebiliriz" kitabında intihal yaptığını ileri sürdü.

Weber, Baerbock’un kitabında kaynak belirtmeden bazı dergilerden, internetten ve Politik Eğitim Federal Merkezinin yayınlarından alıntı yaptığını belirtti.

Şimdiye kadar sadece intihal kontrolü yapan bir yazılımın yardımıyla bazı bölümleri bulduğunu aktaran Weber, "Şimdi okuyuculardan da ipuçları almayı umut ediyorum." dedi.

Kitabın bilimsel bir çalışma olmadığını kabul eden Weber, ancak intihalin kitaplarda da etik olarak doğru olmadığını anlattı.

Yeşiller Partisinin Genel Sekreteri Michael Kellner ise Baerbock’a sahip çıkarak bu iddiaları "itibar zedeleyici bir kampanya" olarak değerlendirdi.

Baerbock daha önce de partisinden aldığı ek ücretleri Federal Meclise bildirmediği ve öz geçmişinde yanlış bilgilerin yer aldığının ortaya çıkmasından sonra eleştirilerin hedefi olmuştu.

AA