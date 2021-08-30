Başbakan Johnson'dan Taliban açıklaması: Tanırız

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, terör saldırılarını önlemesi halinde Taliban rejimini tanıyabileceklerinin işaretini verdi. İngiliz basını, hükümetin Afganistan'da kurulacak yeni hükümetle ilişkisini havuç-sopa yaklaşımı olarak tanımladı.

Başbakan Johnson, Afganistan'daki İngiliz birliklerin tahliyesinin tamamlanması üzerine yayınladığı video mesajında Taliban rejimini tanımak için ülkesinin koşullarını sıraladı.

Johnson "Eğer Kabil'deki rejim diplomatik tanıma ya da milyarlarca sterlinlik mali fonların yeniden açılmasını istiyorsa ülkeden ayrılmak isteyenlere güvenli geçiş güvencesi vermeli, kadın ve kızların haklarına saygı göstermeli ve Afganistan'ın yeniden bir küresel terör yatağı haline dönüşmesine engel olmadır, yoksa bu Afganistan için bir felaket olur" diye konuştu.

Son 20 yılda İngiltere'ye ya da başka bir batılı ülkeye Afganistan üzerinden bir terör saldırısının gerçekleşmemesinin bir tesadüf olmadığını belirten Johnson, "Her ne kadar ülkeden bu şekilde ayrılmak istemesek de bölgedeki temsilimizi sürdüreceğiz, insani ve kalkınma yardımını bu yıl 286 milyon sterline çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Johnson, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer müttefikleriyle birlikte Taliban'la sözleri değil icraatları üzerinden ilişki kuracaklarını da vurguladı.

Londra'da Taliban rejiminin büyükelçiliği kurulabilir mi?

İngiliz ulusal basını, Johnson'ın sözlerinin Taliban rejiminin Londra'da bir büyükelçilik açma olasılığını güçlendirdiğini, ancak böyle bir girişiminin Taliban'ın yeni hükümeti açıklamasından sonra ancak G7 ülkeleriyle ortak bir yaklaşım içinde mümkün olabileceğini kaydetti.

Haberlerde, birliklerinin ülkeden ayrılmasından sonra İngiltere'nin yeni Afgan hükümetiyle havuç-sopa yaklaşımı benimseyerek ilişki kurmayı kabul ettiğine dikkat çekildi.

Birliklerin ülkeye dönüşü sonrasında değerlendirmelerde bulunan İngiliz diplomatlar, milletvekilleri ve üst düzey emekli askerlerse İngiltere ve batılı ülkelerin son 20 yılın en kötü terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Euronews