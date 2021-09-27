Başbakan saldırı ve kaçırılma tehdidi altında: Güvenliği artırıldı
Olası saldırı veya kaçırılma olabileceğine ilişkin alınan istihbarat gerekçesiyle Hollanda Başbakanı Mark Rutte için alınan güvenlik önlemlerinin artırıldığı iddia edildi.
Avrupa 27.09.2021, 11:02
Yerel medyada çıkan haberlerde, Rutte'nin, Kraliyet ve Diplomatik Güvenlik Servisi tarafından özel olarak eğitilmiş polisler tarafından daha fazla korunduğu belirtildi.
Haberde, önemli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rutte'nin, "Mocro-mafya" adlı organize suç örgütü tarafından, saldırı veya kaçırılma hedefinde olduğu ifade edildi.
Rutte'nin tehdit altında olduğu istihbaratının, eylül başında alındığı vurgulanan haberde, başbakanın etrafında farklı zamanlarda "Mocro-mafya" örgütünden sözde "gözcülerin" tespit edildiği aktarıldı.
Yetkililerin konuyla ilgili henüz açıklama yapmak istemediği kaydedildi.
AA
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