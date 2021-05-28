Başbakana mutfak masrafları yüzünden soruşturma açıldı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Başbakanlık resmi konutu Kesaranta’da bulunduğu dönemde usulsüz olarak kendisi ve ailesi için harcadığı aylık 300 euroluk mutfak masrafları ile ilgili soruşturmaya tabi tutuldu.

Finlandiya polisi, Başbakan Marin'in resmi konuttaki aile kahvaltılarının aylık 300 euroluk masrafını yasadışı şekilde vergi mükelleflerine ödetip ödetmediğine ve böylece kamu görevi suçu işleyip işlemediğine dair soruşturma açtı.

Finlandiya'da kadınların liderliğindeki dört partili solcu koalisyon hükümetinin başbakanı Sanna Marin, resmi konutunda (Kesaranta) yaşarken aile kahvaltısının aylık masrafı olarak 300 euro geri ödeme aldığı haberiyle zor durumda kaldı. Finlandiya Emniyet Müdürlüğü, Başbakan Marin'in aile kahvaltılarını yasadışı şekilde vergi mükelleflerine ödetip ödetmediğine soruşturma açtığını duyurdu.

Muhalefetin eleştirilerine de maruz kalan Sosyal Demokrat Partili Marin, seleflerine de aynı avantajdan faydalanma imtiyazı verildiğini söyleyerek kendini savunmaya çalıştı.

SORUŞTURMA AÇILMASINDAN MEMNUN

Marin, Twitter'daki açıklamasında "Başbakan olarak ne böyle bir fayda talep ettim ne de faydalanmayla ilgili karar verme sürecinde yer aldım" dedi. Başbakan, soruşturma açılmasından memnuniyet duyduğunu, soruşturma boyunca kahvaltı masrafları için geri ödeme almayacağını söyledi.

MÜKELLEFLERİNİN PARASINI KULLANMAK YASA DIŞI

Medyanın görüşlerini aldığı hukuk uzmanları, başbakanın sabah yemeğini ödemek için vergi mükelleflerinin parasını kullanmanın aslında Finlandiya yasalarına aykırı olabileceğini dile getirdi.

Polis de suç duyurusu üzerine olası bir kamu görevi suçu işlenip işlenmediğine dava öncesi soruşturma açtığını duyurdu.

"Bakanlara yapılan ödemelerle ilgili yasa buna izin veriyor gibi görünmemesine rağmen, başbakan bazı yemeklerin masrafları için geri ödeme almıştır" denilen açıklamada "Soruşturma, başbakanlık ofisindeki yetkililerin aldığı kararlara odaklanacak ve asla başbakan ve resmi faaliyetleriyle ilgili olmayacak" vurgusu yapıldı.

Kaynak: Karar