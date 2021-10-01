Başbakanların toplantısına alınmadılar

Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Macar mevkidaşı Viktor Orban'ı eleştiren Çek ve yabancı gazeteciler, iki liderin Çarşamba günü Çekya'da düzenlediği ortak basın toplantısına alınmadı.

Die Zeit, Le Monde ve ARD ile Seznam Zpravy ve Investigace.cz için yazan Çek gazeteciler etkinlikten men edilirken, uluslararası medya kuruluşları yaşanan durumu kınadı.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Yardımcısı Scott Griffen, "Endişe verici bir şekilde, bu, hem Orban hem de Babis ve Visegrad bölgesi hükümetleri tarafından eleştirel basını devre dışı bırakarak politikacıları ve kamu görevlilerini zorlu sorulardan korumak için artık çok sık kullanıldığını gördüğümüz bir taktik." dedi.

Çek hükümeti sözcüsü ise bahsi geçen basın mensuplarının kapasite yetersizliği nedeniyle konferansa katılmalarına izin verilmediğini iddia etti. Konferansa katılan muhabirler basın toplantısı salonunda yeterli alan olduğunu söylediler. IPI, yasaklı gazetecilerin akreditasyon için çok önceden başvurduğunu da vurguladı.

Griffen, "Macaristan'daki bağımsız ve eleştirel gazetecilerin yıllardır açıklama yapılmadan kamuya açık bilgilere erişimleri ve resmi etkinlikler için akreditasyonları rutin olarak reddediliyor. Şimdi benzer olaylar son zamanlarda Çekya'da yükselişte" diyerek gelişmelere dikkat çekiyor.

IPI'nin müdür yardımcısı ayrıca, "Hem başbakanları hem de hükümetlerini, habercilere adil ve eşit erişim sağlamaya, onların çalışmalarına keyfi engellerler çıkarmamaya ve basın özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz" dedi.

Çekya da AB karşıtı söylemleri artırıyor

Ekim ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Çek Başbakan, Orban tarzı AB karşıtı söylemini artırdı.

Özellikle, Babis'in ANO partisinin üyesi olduğu Renew Europe grubu üyeleri ve AB ülkelerinin liberal devlet başkanları onu açıkça eleştirmekten bir süredir kaçınıyor. Sert uyarıların Babis'i daha da fazla Orban'ın yanına itmesinden endişe ediliyor.

Kaynak: Euronews