Batı dünyasının yeni marifeti

Sığınmacılara yönelik insan haklarını ihlal eden uygulamalarda bulunan Avrupa ülkeleri, tepki çeken adımlar atmaya devam ediyor.

Bir yandan Yunanistan botlarını patlatırken diğer taraftan İngiltere sığınmacıları sürmek için her şeyi deniyor.

YÜZER KAMPA HAPSEDECEK

Sığınmacıları denizde yüzeyinde bir alanda tutacak olan İngiltere’nin ‘kamp’ gemisi Bibby Stockholm, Cornwall’daki Falmouth Limanı’ndan ayrıldı ve İngiltere’nin güney kıyısı boyunca çekilerek Portland’a getirildi.

İngiltere toplam 222 odası bulunan yüzer kampa 500’ü aşkın sığınmacı yerleştirecek.