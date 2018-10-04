Batı Trakya'da okul eylemi son buldu

Yerel medyanın haberine göre yaklaşık 10 günden beri Yunanca müfredattaki kitap karmaşası nedeniyle eylem yapan 48 Azınlık İlkokulunun encümen heyetleri İskeçe Türk Birliği'nde yapılan toplantı sonucunda oy birliğiyle 3 Ekim Çarşamba sabahından itibaren okulların açılması kararı aldı.

İskeçe Türk Birliği'nde 2 Ekim Salı akşamı gerçekleştirilen toplantıda, velileri temsilen Atina'da bazı görüşmeler yapan İskeçe Merkez Azınlık İlkokulu Encümen Heyeti Başkanı Hüseyin Baltacı, Kireççiler Azınlık İlkokulu Encümen Heyeti Başkanı Ahmet Kara ve Milletvekili Hüseyin Zeybek yaptıkları görüşmeler hakkında encümen heyetleri ve velilere bilgi verdiler.

Atina'da görüşmeler yapan heyet, yapılan görüşmelerde iki konunun ön plana çıktığını ifade etti. Bunlardan birincisinin, iki-üç gün içerisinde her ne kadar kitapların bu sene kaldırılması mümkün olmasa da, devlet okullarında okutulan kitapların okul yönetimleri tarafından öğrencilere dağıtılması noktasında daha açıklayıcı bir yazının gönderileceği söylendi.

TÜRK MİLLETVEKİLLERİ MÜDAHALE ETTİ

İkinci hususun ise milletvekillerinin önerisi doğrultusunda Bakan Gavroğlu'nun da kabul ettiği bir çalışma grubunun oluşturulacağı ve bu çalışma grubu içerisinde eğitimci ve uzman akademisyenlerin yanı sıra bizim önereceğimiz eğitimci ve temsilcilerin de yer alacağı belirtildi. Bu çalışma grubunun iki üç hafta içerisinde oluşturulacağı ve bu çalışma grubunun yapacağı çalışma sonrası azınlık okullarındaki Yunanca müfredatta neler yapılması gerektiği ile ilgili bir rapor hazırlanacağı ifade edildi.

Atina'daki görüşmelere katılan Milletvekili Hüseyin Zeybek, Hüseyin Baltacı ve Ahmet Kara bütün bu gelişmeleri yakından takip edeceklerini ve encümen heyetlerini bilgilendireceklerini söylediler.

Kaynak: QHA





Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 16:47