Batı Trakya’da okul öncesi eğitim zorunlu oldu

Rodop ilinin Gümülcine (Komotini) ve Kozlukebir (Arriana) belediyelerinde de iki yıllık okul öncesi eğitim zorunlu oluyor.

26 Şubat 2019 tarihli 623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren Rodop ilindeki Gümülcine ve Kozlukebir belediyelerinde de okul öncesi iki yıllık eğitim zorunlu hale getirildi.

Aynı karada Batı Trakya’nın Evros iline bağlı Dedeağaç (Alexandroupoli) ve Dimetoka’da (Didimotiho) da okul öncesi iki yıllık eğitim zorunlu oluyor. İlgili yasa kapsamında Yunanistan’da aşamalı olarak uygulanmaya başlanan okul öncesi zorunlu eğitim, Resmi Gazete’de yayımlanan bu son kararla ülke geneli 114 belediyede zorunlu hale getiriliyor.

Kaynak: Azınlıkça