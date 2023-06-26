Batının yeni sorunu: Kendini hayvan sanan gençler

İskoçya'da bir ortaokul öğrencisinin kendisini 'tilki' olarak tanımlaması ve bu gibi beyanlara iktidardaki İskoç Ulusal Partisi (SNP) tarafından arka çıkılmasına sendika liderlerinden tepki geldi.

İngiltere ve Galler'deki çocukların kendilerini 'kedi', 'dinozor', 'at' ve hatta 'Ay' olarak tanımlamaya başlaması ve bazı okulların da buna destek çıkmasının ardından Başbakan Rishi Sunak konuya dahil olup öğretmenlerin kendi kişisel görüşleri yerine bu gibi konularda çocuklara işin doğrusunu anlatmaları gerektiğini söyledi.

Geçen hafta Galli bir öğrencinin derslerde soruları yanıtlarken 'miyavlamasına' izin verildiği basına yansımış, bir başka öğrencinin de kostüm giyip 'ayı' gibi davrandığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Son olarak İskoçya'daki bir ortaokul öğrencisinin kendini 'tilki' olarak tanımladığı haberleri üzerine sendikalar öğretmenlerin bu iddialarda bulunan çocuklara düşüncelerinin yanlış olduğunu söylemeye korktuğunu çünkü 'çocukların haklarına saygı göstermedikleri gerekçesiyle' disiplin cezası almaktan endişe ettiklerini belirtiyor.

İskoç Orta Öğretim Öğretmenleri Derneği Genel Sekreteri Seamus Searso, "İskoç hükümetinin politikaları her türlü tuhaf şeye kapı açtı ve bu çok zehirli bir ortam oluşturdu" diyerek duruma tepki gösterdi.

Searso, "Bizim işimiz, öğretmenleri korumaya çalışmak ve başlarını zaten içinde oldukları belanın daha fazlasından uzak tutmak" diye ekledi.

Sendikanın hukuk danışmanlarının kendisini 'tilki' olarak tanımlayan İskoç ortaokul öğrencisine karşı öğretmenleri uyardığını söyleyen Searso, "Öğretmenlere tavsiyemiz, bir çocuk onlara böyle bir şey anlatırsa bunu gizli tutmamaları yönünde. Böyle bir durumda okuldaki kıdemli biriyle konuşun ve öğrenciye sizin de böyle yapacağınızı söyleyin" ifadelerini kullandı.

Muhafazakarlardan iktidar partisinin politikalarına tepki

İskoç'yadaki Muhafazakar Parti'nin sözcüsü Meghan Gallacher ise "SNP'nin desteğinin olmaması nedeniyle zaten yeterince baskı altında olan öğretmenlerimiz, sınıfta yumurta kabukları üzerinde yürümek zorundaymış gibi hissetmemeliler" dedi.

Sendika öğretmenlere kararlı bir şekilde hareket etmelerini tavsiye ederken Gallacher, açıklamasında şöyle konuştu:

"İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) politikaları bu tarz toksik durumlara katkıda bulunuyor. Bakanlar, bu konuda sağduyulu bir yaklaşımın benimsendiğinden ve öğretmenlerimizin böyle durumlarda izlemesi gerektiği adımlardan emin olmalıdır."

İskoç Eğitim Birliği Başkanı Stuart Waiton, dün gece yaptığı açıklamada, "Pek çok öğretmen transgenderizmi teşvik eden ve dolayısıyla çocukları 'kendilerini tanımlamaya' iten hükümet yönergelerini takip etmeye çalışırken takılıp kalıyor. Bu gerçekten yetişkin sorumluluğundan vazgeçmek demek. Bu ayrıca, ilerici olduğunu düşünen ama aslında çocuklara benzersiz zararlar veren aktivist öğretmenler tarafından da destekleniyor" diye konuştu.

Bir İskoç hükümet yetkilisi ise buna karşılık, "Okullar, cinsiyete bakılmaksızın tüm öğrenciler için herkesin haklarına saygı duyulan güvenli ve destekleyici bir ortam olmalıdır. Okullara yönelik tüm yerel otorite rehberliği bunu yansıtmalıdır" ifadelerini kullandı.

2002'nin son aylarında artış gösteren kendini hayvan olarak tanımlama furyasına Avustralya'dan da bir kişi daha katılmıştı. Melbourne'da 8 yaşındaki bir öğrencinin kendisini 'kedi' olarak gördüğü, okulun da buna destek verdiği belirtilmişti.