Bavyera Marktredwitz Camisi'nden Batman ilkokuluna yardım

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Marktredwitz Camisi Derneği, Türkiye'deki bir ilkokula kışlık kıyafet ve kırtasiye malzemeleri gönderdi.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Kütüklü köyü ilkokulunda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için hazırlanan malzemeler, Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla Nürnberg Havalimanı'ndan Türkiye'ye yola çıktı.

Cami Derneği Başkanı Celal Öztürk ile Nürnberg Dini Danışma Kurulu Başkanı Fuat Gökçebay, kolileri havaalanındaki kargo yetkililerine teslim ettikten sonra yaptığı açıklamada, yardımda emeği geçen cami derneği yönetimi, cemaati ve THY Nürnberg ekibine teşekkür etti.

Öztürk, "Yönetim olarak bizler cemaatimizin hizmetinde ve yardıma muhtaç insanların her daim yanındayız. Bu yardımlara sadece aracı olduk. Çocuklarımızın yüzünü güldürebilirsek, ailelerinden bir hayır duası alırsak ne mutlu bize." dedi.

Kütüklü köyündeki tüm çocuklara ve insanlara selam ilettiklerini belirten Gökçebay, bu tür yardımlaşmaların oradaki insanlarla gönül bağları ve kardeşliklerini güçlendireceğini ifade etti.

Kaynak: AA