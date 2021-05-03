Bayraktar TB2 ve F-35'i karşılaştırdı, 'Türk SİHA'sı alalım' dedi

Dünyanın büyük hayranlık duyduğu Türk SİHA'sı Bayraktar TB2’ler konuşulmaya devam ediyor.

Türk SİHA'larının başarısı sahada kendini ispatladı. SİHA'lar Türkiye'nin iç ve dış operasyonları dahil Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'de destanlar yazdı.

Türkiye'nin vatan savunması için aldığı Rus S-400'lere karşı pozisyon takınan ABD, ortağı olduğumuz F-35 projesinden Türkiye'yi skandal bir hamleyle çıkarmıştı.

Ancak Bayraktar TB2'ler in büyük başarısı Türkiye'nin elini güçlendirmiş durumda.

Nobel Ödülü Komitesi üyesi ve Dış Politikalar Uzmanı Norveçli Asle Toje, dünyanın hayran kaldığı Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Asle Toje, kritik bir Bayraktar TB2 ve F-35 karılaştırması yaptı ve aralarındaki farka dikkat çekti.

Dağlık Karabağ zaferi üzerinden SİHA'larımıza övgü yağdıran Asle Toje, Bayraktar TB2'lerle ilgili şu öneriyi yaptı;

Norveç, F-35 sayısını düşürmeli ve buradan kalan para ile SİHA projelerine yatırım yapmalı.

Bir F-35'in parası ile Ermeni hava savunmasını parçalara ayıran Türk üretimi Bayraktar TB2'den 22 adet alınabilir.