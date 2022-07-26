Bazı milletvekillerin "pis ve dağınık" olmakla suçlandığı Fransız meclisinde "uygun kıyafet" tartışması

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, milletvekillerine uygun bir kıyafet tarzı benimsemeleri gerektiğini hatırlatırken, kravat konusundaki tartışmalar sağ ve sol milletvekilleri arasında anlaşmazlığa neden oldu.



Braun-Pivet France 2 kanalına verdiği bir röportajda bu konudaki tartışmalara değinerek, “İstediğimiz kıyafetle meclise gelemeyiz. Meclis tüzüğü, iş elbisesi benzeri kıyafetlerin giyilmesi gerektiğini belirtiyor. Meclis’e girdiğinizde artık kendinizi temsil etmiyorsunuz. Millet tarafından seçildiniz ve Fransızları temsil ediyorsunuz. Bu yüzden her zaman Fransızların sizinle gurur duyması gerektiğini düşünmelisiniz. Mecliste kıyafet polisi rolü oynamak istemiyorum. Bu konuda milletvekilllerine güveniyorum” dedi.



Sağcı milletvekili Renaud Muselier geçtiğimiz günlerde, sol ittifak milletvekillerini ‘pis ve dağınık olmakla ve her yerde yüksek sesle konuşmakla’ suçlayarak, meclisteki davranışlarını eleştirdi.



Bu olayın ardından meclis tartışmaları kıyafet yönetmeliği tartışmalarına dönüştü.



Bir diğer sağcı milletvekili Eric Ciotti de, meclis çatısı altında kravat takma çağrısında bulundu.



Radikal sol Boyun Eğmeyen Fransa Partisi’nin milletvekilleri ise bu çağrıya, “İnsanı milletvekili yapan giysiler değildir” ifadeleri ile yanıt verdi.

Kaynak: Şarku’l Avsat