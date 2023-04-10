BBC ile Twitter arasında gerilim

BBC, Twitter’ın platformdaki ana hesaplarından birine "hükümet tarafından finanse edilen basın kuruluşu” ibaresi eklemesine itiraz etti.

“@BBC” kullanıcı isimli hesapla ilgili sosyal medya platformuyla sorunun bir an evvel çözülmesi adına konuşulduğunu belirten yayın kuruluşu, “BBC bağımsızdır ve bu her zaman böyle olmuştur. Gelirimizi, Britanya halkının ödediği yıllık televizyon ruhsatı ödemeleriyle oluşturuyoruz” dedi.

Konuyla alakalı Twitter’la iletişime geçildi.

İngiltere'de canlı TV yayınlarını izlemek için kanunen zorunlu olan 159 sterlinlik yıllık lisans ücreti, hükümet tarafından belirleniyor.

Ancak ödemeyi ülkede yaşayan haneler yapıyor.

Lisans ücreti ile BBC'nin televizyon, radyo, haber sitesi, podcast ve uygulama gibi hizmetleri fonlanıyor.

2,2 milyon takipçisi bulunan @BBC hesabında, BBC yayınlarıyla ilgili paylaşımlar yapılıyor. Bu paylaşımlar arasında TV ve radyo programları, podcast’ler, haber ve spor yayınları ile ilgili materyaller var.

Söz konusu ibare, hükümetlere bağlı medya hesaplarıyla ilgili Twitter’ın politikasının anlatıldığı bir bağlantıya da yönlendiriyor.

Birleşik Krallık’ın ulusal yayıncısı olan BBC tüzüğüne göre, kuruluş editöryal karar alma ve yayınları ile hizmetlerin yönetimi konusunda “bağımsız olmak zorunda”.

Twitter, ABD kamu yayıncısı NPR'nin hesabına da aynı ibareyi yerleştirdi.