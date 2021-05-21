'BBC'nin yalanları Prenses Diana'yı mahvetti'

İngiliz gazeteleri, BBC'nin Prenses Diana ile röportaj yapabilmek için sahte belge düzenlemesini ve Prens William ile kardeşi Prens Harry'nin, kurumu, annelerinin hayatını mahvetmekle suçlamasını manşetlerine taşıdı.

Daily Mirror gazetesinin "BBC'nin yalanları annemizin hayatını mahvetti" manşetiyle verdiği haberde, Prens William ve Prens Harry'nin, açıklamalarıyla "BBC'yi parçaladığı" belirtildi.

Daily Express, "William kızgın, BBC'nin yalanları annemin hayatını mahvetti" manşeti altında röportajın "düzenbazlıkla" alındığına işaret etti.

Sun gazetesi, konuyu William'ın ifadelerine atıfta bulunarak "BBC, annemi, ailemiz ve Britanya'yı yüzüstü bıraktı" manşetiyle okuyucularına duyurdu.

"BBC için utanç günü"

Times gazetesi, manşetinde William'ın "BBC'nin annemin paranoyasını artırdı" ifadesine yer vererek BBC'nin, Kraliyet ailesi üyelerine özür mektubu gönderdiğini yazdı.

Guardian gazetesi de "Düzenbaz ve zarar verici, kızgın William BBC'ye saldırdı" manşetiyle verdiği haberde, William'ın BBC'yi payladığını kaydedildi.

Daily Mail ise "William: BBC'nin yalanları, annemin hayatını mahvetti" manşetiyle çıktı. Prens Harry'nin de "zehirli kültürün annesinin ölümüne yol açtığını" söylediği belirtilen ilk sayfada, BBC için "utanç günü" olduğu kaydedildi.

BBC sahte belge düzenleyip, olayı örtbas etti

BBC'nin Prenses Diana'yla 1995 yılında yaptığı ve Panorama adlı programda yayınlanan röportajın nasıl alındığına dair bağımsız soruşturmada kurum suçlu bulunmuştu.

Eski yargıç John Dyson'ın yürüttüğü soruşturmaya göre, BBC muhabiri Martin Bashir, kraliyet ailesinin Prensesi izletmek için bazı kişilere ödeme yaptığını gösteren sahte banka hesap özetleri hazırlatıp bunları hem Diana hem de kardeşi Charles Spencer'a göstermişti.

Böylece Bashir, Diana ve kardeşinin güvenini kazanarak röportajı alırken o dönem haber müdürü olan eski BBC Genel Müdürü Tony Hall ise olayın üstünü örtmüştü.

Prenses Diana'nın oğlu Prens William, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Bashir'in röportajı elde etmek için yaptığı "düzenbazlığın" annesinin mülakatta söylediklerini büyük ölçüde etkilediğini belirtmişti.

"Röportaj, anne ve babamın ilişkisini daha da kötüleştirdi ve o zamandan beri sayısız insanı incitti." diyen William, BBC'nin iç soruşturmadaki eksikliklerinin annesinin son yıllarında yaşadığı "korku, paranoya ve izolasyona" önemli ölçüde katkıda bulunduğunu bilmesinin, tarif edilemez bir üzüntü verdiğini vurgulamıştı.

William, "Annem, sadece hilekar bir muhabir tarafından değil, aynı zamanda zor sorular sormak yerine gözünü başka yöne çeviren BBC yöneticileri tarafından da yüzüstü bırakıldı." ifadesini kullanmıştı.

"Etik olmayan uygulamalar canını aldı"

Prens William'ın kardeşi Prens Harry ise yaptığı açıklamada, "Annemiz hayatını insanlara hizmet etmeye adamış inanılmaz bir kadındı. Dayanıklı, cesur ve tartışmaya mahal vermeyecek şekilde dürüsttü. Bir sömürü kültürünün ve etik olmayan uygulamaların dalgalanma etkisi, nihayetinde canını aldı." değerlendirmesini yapmıştı.

Bu tür uygulamaların hala yaygın olmasından derin endişe duyduğunu belirten Prens Harry, "Annemiz bu yüzden hayatını kaybetti ve hiçbir şey değişmiş değil." dedi.

Röportaj

Prenses Diana, meşhur röportajında başka biriyle ilişki yaşadığını kabul etmiş ve tahtın varisi Prens Charles ile olan evliliğine ilişkin detaylar vermişti.

Evliliği 1996 yılında sona eren Prenses Diana, Ağustos 1997'de Fransa'nın başkenti Paris'te trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.