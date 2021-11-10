Belarus-Polonya sınırında göçmen krizi derinleşiyor

Irak, Suriye ve Afganistan'dan binlerce düzensiz göçmen, Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışıyor.



Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, gece boyunca sızma girişimleri olduğunu söyledi.

Blaszczak, Polonya topraklarına giren 50'den fazla göçmenin gözaltına alındığını belirtti.

Varşova yönetimi, sınırdaki asker sayısını 15 bine çıkardı, gerekirse sayının daha da artırılacağı mesajını verdi.

Rusya'ya suçlama

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de Rusya'yı suçladı.

Morawiecki, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatlarını yerine getirdiğini öne sürdü.

Avrupa'dan Belarus'a yeni yaptırımlar yolda

Avrupa Komisyonu, Belarus'un düzensiz göçmenleri, kendisine uygulanan yaptırımlar karşısında araç olarak kullandığını iddia ediyor.



Brüksel, Belaruslu yetkililere uyguladığı vize kolaylığını askıya aldığını duyurdu, "Yeni yaptırımlar yolda" açıklaması yaptı.

Litvanya da Belarus sınırında ve düzensiz göçmen kamplarında 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan etti.

Belarus'tan "mafya" mesajı

Minsk yönetimi ise iddiaları yalanlıyor.



Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, düzensiz göçmen geçişlerini sağlayan bir mafya yapısının var olduğunu iddia etti.