Belarus şokta: Muhalif lider Maria Kalesnikava kaçırıldı

Belarus'ta yayın yapan önemli haber sitelerinden Tut.By'da yer alan habere göre; ülkenin önemli muhalif siyasetçilerinden olan Maria Kalesnikava, başkent Minsk'te kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.

Siteye konuşan bir görgü tanıdığı, olayın Ulusal Sanat Müzesi önünde gerçekleştiğini belirterek, maskeli bir grubun Kalesnikava'yı minibüse zorla bindirdiğini söyledi.

BELARUS POLİSİ: SORUŞTURUYORUZ

İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan haber göre ise Belarus polisi, Kalesnikava'nın Minsk'in merkezinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılma olasılığına dair haberlerin soruşturulduğunu kaydetti.

ÜLKEDE ÖNEMLİ BİR FİGÜR

Ülkesinde oldukça ünlü bir müzisyen olan 38 yaşındaki Kalesnikava, Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'ya karşı başlatılan protestolar sonucunda oluşturulan geçiş konseyinin başkanlığında yer alıyor.

Kaynak: Haber7