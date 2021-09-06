Belarus'ta muhalif iki kişiye 10 ve 11 yıl hapis cezası verildi

Belta haber ajansına göre, Mariya Kolesnikova ve Maksim Znak’a yönelik "iktidarı anayasaya aykırı yollarla ele geçirme teşebbüsü ve aşırılık yanlısı grup oluşturma" suçlamalarından görülen davanın son duruşması Minsk Bölge Mahkemesinde kapalı olarak yapıldı. Duruşmanın kararla ilgili kısmı basına açık gerçekleştirildi.

Mariya Kolesnikova

Savcının suçlamalarını haklı bulan mahkeme, Kolesnikova'ya 11 yıl, Znak'a da 10 yıl hapis cezası verdi.

Belarus'ta 9 Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla izinsiz protesto gösterileri başlatılmıştı.

Maksim Znak

Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevi bırakmasını ve anayasanın değişmesini isteyen protestocuların her hafta sonu yaptıkları eylemler, Aralık 2020'ye kadar devam etmişti.

AA