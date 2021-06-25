Belarus'ta muhalifler ev hapsinde

Belarus'un bomba ihbarıyla inişe zorladığı yolcu uçağından gözaltına aldığı muhalif gazeteciler, ev hapsine alındı. Avrupa Birliği, olay sonrası Belarus'a yönelik sert yaptırım kararları almıştı.

Belarus Soruşturma Komitesi, Atina-Vilnius seferini yaparken bomba ihbarı nedeniyle Minsk'e acil iniş yapan Ryanair’e ait uçakta gözaltına alınan muhalifler Belarus vatandaşı Roman Protaseviç ve Rus vatandaşı Sofiya Sapega’nın ev hapsine alındığını bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, Protaseviç ve Sapega’nın suçlandığı konularla ilgili tutarlı itiraflar içeren ifade verdiği ve soruşturmada mahkeme sürecine kadar güvenlik görevlileri ile iş birliği yapacaklarına dair başvuruda bulundukları ifade edildi.

Açıklamada, başvurunun incelenmesinden sonra ihtiyat tedbirinin değiştirilerek sanıkların gözaltı merkezinden ev hapsine alındığı bildirildi.

Protaseviç ve Sapega hakkında soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.